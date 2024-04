Procon divulga nova pesquisa de preço de combustíveis

O Procon fez um novo levantamento de dos preços dos combustíveis em Poços de Caldas. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, o preço do diesel comum caiu 1,04% em relação ao mês passado.

O preço do litro do diesel S10 ficou estável. Já os outros combustíveis subiram. A gasolina comum ficou 0,37% mais cara, a aditivada, 0,54%, e o etanol, 11,21%.

Ao todo, foram pesquisados 33 postos da cidade.

Acesse a pesquisa abaixo.

combustiveis-abril-2024

