Conexão Sedet: Evento Master Class no Palace Casino inspira empreendedores de Poços de Caldas

Na noite desta quinta-feira, dia 19 de outubro, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) promoveu uma edição especial do projeto Conexão Sedet, intitulado “Propósito, Performance e Pessoas “. O evento, que ocorreu no Palace Cassino, teve inscrições esgotadas e reuniu mais de 300 participantes ávidos por conhecimento e inspiração.

O evento contou com a participação de dois palestrantes renomados. O primeiro, Carlos Busch, é um especialista em Tecnologia da Informação com mais de duas décadas de experiência em multinacionais e uma formação acadêmica impressionante, incluindo passagens por instituições como MIT, Harvard e Singularity. Em sua palestra intitulada “Fuja da Média”, Busch apresentou insights valiosos sobre como escapar das limitações da mídia e alcançar o sucesso excepcional nos negócios.

O segundo palestrante, Otávio Ribeiro, é um empreendedor local e membro do grupo Ribeiro. Em parceria com seu irmão e sócio, André Ribeiro, ele expandiu sua empresa, formando o Grupo Ribeiro Medicina Diagnóstica. Percebendo a carência de profissionais diversificados, eles fundaram o Gr Educação, investindo em programas de capacitação. Ribeiro discutiu o tema “Propósito”, levantando questões profundas sobre o papel fundamental do propósito nos negócios modernos.

O Conexão Sedet procura criar um ambiente propício para o compartilhamento de experiências, a análise do mercado global, a identificação de obstáculos e desafios enfrentados por empreendedores locais, bem como a busca por soluções práticas que possam ser aplicadas no dia a dia dos negócios no município de Poços de Caldas. Esta iniciativa periódica abrange uma variedade de temas relacionados à atuação da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, incluindo setores como Comércio, Indústria e Agropecuária. Edições anteriores exploraram tópicos como turismo, educação financeira e planejamento estratégico.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, expressou sua satisfação com o sucesso do evento. “Graças ao esforço dedicado de toda a equipe da secretaria de Desenvolvimento e à parceria com o Sebrae-MG, conseguimos realizar mais uma edição do Conexão Sedet. Este evento foi mais do que uma reunião de empresários; foi uma oportunidade para inspirar, compartilhar conhecimento e promover conexões significativas. Além de uma combinação de conteúdo valioso, networking enriquecedor, risadas e reflexões profundas, é seguro dizer que todos os participantes saíram do evento com a decisão renovada de “Fuja da Média”, prontos para aplicar novas ideias e estratégias em seus próprios empreendimentos, afirmou Martins.

O evento contou ainda com a presença do prefeito, Sérgio Azevedo, do vice-prefeito, Júlio César de Freitas, e membros das secretarias de Poços de Caldas, enfatizando a importância do evento para a comunidade local.

O Conexão Sedet continua com eventos durante todo o ano buscando mais capacitação a comunidade para alcançar novos patamares de sucesso em seus negócios.