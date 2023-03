Procon divulga pesquisa de chocolates e outros produtos de Páscoa

Alice Dionisio

O Procon divulgou pesquisa de preço de chocolates da Páscoa e também de outros produtos da Semana Santa, como bacalhau, azeite e vinho. Estes últimos subiram 28,29% em relação à pesquisa de 2022.

Quanto aos chocolates, não foi possível fazer média comparativa de preços em relação ao ano passado porque alguns produtos não foram encontrados por terem sido substituídos por novos produtos e/ou excluídos do catálogo de vendas. Além disso, algumas marcas sofreram ainda alterações no peso.

De qualquer forma, os ovos de chocolate não estão baratos, com preços variando de R$ 36,90 a R$ 98,99.

A pesquisa inclui ainda caixas de bombons e barras de chocolate e foi feita em dez supermercados e atacarejos da cidade.

