Sabrina Iwata garante vaga na última temporada do The Voice Brasil

A cidade de Poços de Caldas tem mais um motivo para se orgulhar. A cantora, compositora e atriz, Sabrina Iwata, está representando o município sul-mineiro na12ª temporada do The Voice Brasil.

Com a canção “subirusdoistiozin”, famosa pela interpretação de Criolo,a cantora conquistou a preferência de Lulu Santos, que não só virou a cadeira, levou pro time dele, mas também rasgou elogios a poços-caldense.

Agora, no reality show, a jovem cantora, espera chegar a novas etapas. Daqui em diante o objetivo é aproveitar essa visibilidade para fazer muitos shows, divulgar bastante o trabalho e poder levar arte ao maior número possível de pessoas. Após a repercussão do programa, a artirta já acumula mais de 42mil seguidores em seu Instagram @sabrina_iwata.

Sobre a artista

Sabrina Iwata é uma artista multifacetada que abraça as áreas da música, atuação e composição. Desde muito jovem, seu talento a conduziu para o mundo da música, onde ela rapidamente se destacou como uma das vozes mais promissoras na cena artística de Poços de Caldas.

A música corre em suas veias, tendo herdado o dom musicaldos avós maternos. Além disso, Sabrina foi inspiradapor sua irmã mais velha, Flávia Iwata, que também trilhou o caminho da música, tendo feito parte de uma banda quando jovem.

Com um passado enraizado na música, uma paixão ardente e uma família que a apoia, Sabrina Iwata é uma artista destinada a continuar brilhando nos palcos onde pisar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.