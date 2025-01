Procon divulga pesquisa de preço de material escolar

O retorno às aulas está chegando. O Procon de Poços fez uma pesquisa de preço dos itens que compõem o material escolar. Em comparação a janeiro do ano passado, houve aumento de 2,65%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 deste mês.

O órgão de defesa do consumidor destaca que foram considerados os valores à vista expostos para cada item. O Procon enfatiza também que alguns estabelecimentos podem oferecer desconto, de acordo com a forma de pagamento escolhida.

O levantamento abrange quatro papelarias da cidade. Compensa pesquisar. A variação de preços é grande. O mesmo modelo de lapiseira, por exemplo, pode ser encontrada tanto por R$ 4,27 por R$ 11,95, uma variação de mais de 100%.

Acesse a pesquisa completa abaixo.

Material-Escolar-2025-papelarias

