Procon orienta consumidores sobre bloqueio de chamadas indesejadas

Ligações insistentes, em horários inoportunos, com ofertas de serviços e alterações contratuais têm sido uma constante na vida de milhares de consumidores brasileiros. A situação é ainda mais preocupante para idosos, aposentados e pensionistas, sendo muitas vezes alvo de abordagens abusivas, muitas vezes relacionadas à oferta de empréstimos dissimulados que podem causar grandes danos.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), apenas em setembro de 2024 foram mais de 11 bilhões de chamadas disparadas para consumidores em todo o Brasil. Diante desse cenário, foi criado o sistema de bloqueio de telemarketing denominado “Não Me Perturbe” , uma ferramenta que permite aos consumidores bloquear ligações de telemarketing de empresas de telecomunicações e de crédito consignado.

Como realizar o bloqueio

O cadastro no sistema é simples e rápido. Basta acessar o site www .naomeperturbe .com .br e preencher as informações solicitadas. A partir desse registro, o consumidor pode evitar a coleta de chamadas de empresas que pratiquem telemarketing.

Além disso, novas regras entram em vigor a partir de 5 de janeiro de 2025 para dificultar ainda mais as chamadas inoportunas. Empresas que realizam mais de 10 mil ligações por dia serão obrigadas a utilizar o prefixo 0303 para identificação. Aquelas que descumprirem essa determinação terão suas chamadas bloqueadas.

Orientações do Procon

O Procon reforça a importância de que os consumidores percebam o bloqueio de telemarketing e alertem para que não repassem informações pessoais, como documentos e dados bancários, através de ligações telefônicas ou a desconhecidos.

Caso o bloqueio seja descumprido, é possível registrar uma autorização diretamente no Procon, localizado na Rua Pernambuco, 572, ou denunciar a irregularidade junto à Anatel pelo telefone 1331.

Com essas ações, o objetivo é proteger os consumidores de práticas abusivas e oferecer maior tranquilidade no seu dia a dia.

