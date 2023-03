Programação do Flipoços 2023 já está disponível no site

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Programação do Flipoços 2023 está no site e conta com importantes nomes da fotografia e cinema brasileiros “mesas focadas no tema literatura e fotografia, oferecem diversificada programação para todos os públicos ”

Com período reduzido de cinco dias, de 3 a 7 de maio, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, Flipoços, traz importantes e inéditos encontros para o centro das discussões em mesas que vão debater desde os dramas dos povos originários até a guerra da Ucrânia.

Tudo retratado nas fotos que convidados fotógrafos, escritores e outros profissionais trarão em cinco dias nas mesas que ocuparão o período das 9h às 21h no Teatro Benigno Gaiga e na Biblioteca Centenário, ambos no Espaço Cultural da Urca, no centro da cidade.

A forma de interpretar a fotografia e a sua comunicação pelas imagens, é o mote desta edição do Flipoços que traz “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam”. O diálogo entre ambas as artes, soará nos temas como Meio Ambiente e Povos Originários, Moda e Tendências, Cidades e Arquiteturas, Cinema e Artes além de Dramas Humanos e Catástrofes Naturais. Para discorrer sobre estes assuntos a curadoria contará com convidados muito especiais que estão na programação oficial no site https://www.flipocos.com/programacaoflipocos.html

Além da programação no teatro, a organização prepararou uma programação paralela “Circuito Pegada Literária” que são atividades descentralizadas e que vão levar literatura para vários pontos da cidade, em especial, em escolas de periferia e zona rural.

A programação infantil, também terá vez com a curadoria do Sesc Minas que dará apoio nesta transição do Festival com o desmembramento da Feira. As escolas podem acessar o site que tem todas as informações sobre as atividades voltadas para os alunos do ensino médio e fundamental. Além disso, o público poderá contar com a livraria exclusiva, Livruz, que estará oferecendo todos os títulosdos convidados além de uma lista de títulos, com preços competitivos.

Dentro do local do evento, o Espaço Sicredi vai oferecer atividades de educação financeira para crianças e jovens, diariamente, sem necessidade de prévio agendamento das escolas. A loja oficial Tertulia Artesanato Literária, também estará presente no Espaço Cultural da Urca. Os escritores independentes e os poços caldenses também

estarâo presentes com espaços próprios. Algumas mesas serão transmitidas ao vivo pelo canal do Flipoços no Youtube

https://www.youtube.com/@flipocos-pc Breve a organização vai divulgar. O Flipoços 2023 conta com o patrocínio da GreenPCR e apoio cultural da Sicredi, Café Três Corações e continua aberto a novos apoios e patrocínios. Junte-se ao Festival e associe sua marca neste projeto sóciocultural fundamental e importante para a população de

Poços, região, Estado e Brasil. Apoio Camões Brasília, Associação Portugal Brasil 200 anos 200 livro, CBL. Realização GSC Eventos Especiais. Mais informações pelo 35 3697 1551 e acesse o site

www.flipocos.com as redes sociais @flipocos no Instagram e novo canal do YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Serviços:

. Programação completa pelo site www.flipocos.com

. Local: Espaço Cultura da Urca – Teatro e Biblioteca Centerário – Poços de Caldas.

. Flipoços 2023 acontece de 3 a 7 de maio no Espaço Cultura da Urca (Praça Getúlio

Vargas s/n) e contará com uma livraria exclusiva, a Livruz diariamente no local do

evento;

. Horário de Funcionamento do Festival de 9h às 21h com entrada franca. A lotação do teatro será por ordem de chegada. Pede-se a doação de um livro que pode ser entregue no local do evento.

Para mais informações ligue para 35 3697 1551 e acesse o site www.flipocos.com as redes sociais @flipocos no Instagram e o novo canal do YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

