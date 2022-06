Projeto “Comércio Consciente” tem início em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dando início ao projeto “Comércio Consciente”, que tem o objetivo primordial em orientar os comércios locais, em caráter de primeira visita, a fim de possibilitar um mercado de consumo cada vez mais seguro, o Procon recebeu, na sede da ACIA (Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas), representantes de 17 farmácias da cidade.

Na oportunidade, foram abordados temas como a nova Lei de precificação, cumprimento de oferta, atendimento prioritário e preferencial, formas de pagamento, disponibilidade do CDC para consulta, placas obrigatórias, responsabilidade técnica, garantia, vencimento de produtos, Lei Geral de Proteção de Dados, entre outros.

O objetivo do Procon, em parceria com a ACIA, é atender todos os setores do comércio local em reuniões semanais pré-agendadas, buscando inclusive sanar as dúvidas dos comerciantes no que pertine os direitos e garantias dos consumidores.

Na próxima quarta, 15 de junho, às 10h serão atendidos representantes do setor de Óticas.