Projeto “Lean nas Emergências” chega à Santa Casa de Poços de Caldas com apoio do Hospital HCor

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 30 de setembro, o auditório da UDG foi o cenário do lançamento de um projeto vital para o setor de Urgência e Emergência da Santa Casa de Poços de Caldas: o “Lean nas Emergências”. Esta iniciativa, promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com hospitais de referência, integra o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). O principal objetivo do projeto é enfrentar a superlotação nas unidades de urgência e emergência de hospitais públicos e filantrópicos em todo o Brasil.

A Santa Casa de Poços conta com o apoio do Hospital HCor, de São Paulo, que já colaborou anteriormente com a instituição. Em um projeto anterior sob o PROADI-SUS, o HCor contribuiu significativamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa, que foi reconhecida nacionalmente como finalista do Prêmio Julia Lima ao reduzir em 100% as infecções relacionadas à assistência à saúde.

Durante o evento de lançamento, a equipe do HCor, composta pelos consultores de processos Adriano Sales e Jorge Naves, além da consultora médica Daniela Pino Vinho, apresentou as diretrizes do “Lean nas Emergências”. A presença ativa de colaboradores da Santa Casa ressaltou a importância da iniciativa e seu potencial para melhorar o atendimento.

Fase de Implementação

A implementação do projeto será realizada por uma equipe especializada de médicos e especialistas em processos. Após a seleção dos hospitais participantes, o projeto avançará para visitas presenciais quinzenais, onde as equipes hospitalares serão capacitadas, oportunidades de melhoria identificadas e ações implementadas. Essa fase terá uma duração média de seis meses, seguida por um período de monitoramento de 12 meses para assegurar a sustentabilidade dos resultados alcançados.

Expectativas de Melhoria

Para a Dra. Cibele Spina, médica responsável pela Urgência e Emergência da Santa Casa, as expectativas em relação ao projeto são promissoras. Ela destaca: “Cada vez que discutimos melhorias nos processos, surge uma grande expectativa. Ao otimizar os processos e utilizar melhor nossos recursos, podemos aprimorar o atendimento e a satisfação dos pacientes. Um setor de urgência menos sobrecarregado significa que estamos preparados para situações críticas, como pandemias ou desastres.”

A Dra. Cibele também enfatiza a importância da comunicação entre o setor de Urgência e as demais áreas do hospital. O Lean não só promoverá processos mais eficientes, mas também melhorará a integração, resultando em um atendimento de maior qualidade para a população de Poços de Caldas e região.

Desafios e Perspectivas

O consultor de processos Adriano Sales Fernandes, do HCor, discutiu os desafios na implementação do Lean nas Emergências, ressaltando que o programa abrange todo o hospital, e não apenas o setor de Urgência. “O foco do Lean é reduzir a superlotação. Vamos mapear a Santa Casa para entender se essa superlotação realmente existe. Se for o caso, ampliaremos a análise para outros setores, mas se não, concentraremos nossos esforços no pronto-socorro.”

Adriano também abordou as dificuldades iniciais, como a resistência a mudanças, especialmente em relação à estrutura e ao ceticismo de alguns profissionais. “É comum que as pessoas sintam que sempre falta leito ou pessoal, e embora isso possa ser verdade em alguns casos, as técnicas do Lean são frequentemente desconhecidas, gerando resistência. Com o tempo, essa percepção muda, e os resultados são sempre positivos,” explicou.

Acompanhamento e Sustentação

A implementação do Lean na Santa Casa será acompanhada por cerca de um ano, começando com quatro meses de ajustes e aperfeiçoamentos. O objetivo é assegurar que os novos processos se tornem parte da rotina hospitalar, promovendo melhor uso dos recursos e maior eficiência no atendimento de urgências e emergências.

Esse projeto reafirma o compromisso da Santa Casa de Poços de Caldas com a qualidade no atendimento e a constante busca por soluções que beneficiem tanto a equipe hospitalar quanto os pacientes.