Projeto Mosaicos tem edição especial nesse sábado

O Mosaicos Culturais é um projeto que faz um retrato da cultura contemporânea em suas diversas faces, trazendo arte e informação. Em edição especial, Jesuane Salvador lança a série documental “Mosaicos – série Clássicos” que evidencia personalidades da música clássica e registra vidas e obras que têm contribuído para a difusão da música erudita e instrumental, de Minas para o Brasil e exterior.

Com apoio institucional da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e Incentivo Cultural Hotel Golden Park All Inclusive Poços de Caldas, o projeto mescla as linguagens do documentário e de produções destinadas também para plataformas online e de streaming. O objetivo é trazer histórias em que a arte se funde à própria trajetória vivencial de músicos e maestrinas, em atuações que têm se destacado dentro e fora do país. A série é dividida em seis episódios, que serão exibidos, na íntegra, no dia 24/12, às 21h, em programação especial da TV Poços e serão posteriormente disponibilizados pelos canais da Secretaria Municipal de Cultura do Youtube.

Nesta temporada, são apresentadas entrevistas com a consagrada compositora e maestrina Maria Helena Rosas Fernandes; o baixo-barítono poços-caldense radicado nos Estados Unidos Orival Bento Gonçalves; a maestrina e pianista Valderez Medina; a mezzo-soprano e maestrina Raquel Mantovani; e as maestrinas e pianistas Maria Inês Lobão e Andréa Turato. A produção conta, ainda, com a expertise na área cinematográfica de Bruno Benetti e da Alterea Filmes.

Segundo Jesuane, intitulado “Mosaicos – série clássicos”, o projeto se utiliza de elementos do jornalismo cultural e documental para registrar a potência artística de Poços de Caldas, homenageando nomes da música clássica e instrumental que, por seus legados pessoais e profissionais, tornaram-se referências.

“São personalidades que merecem todo carinho e reverência, não apenas pela qualidade de seus trabalhos musicais, mas também por toda a história de dedicação para a formação de novos músicos e superação através da arte. Nesta temporada tive a chance de entrevistar nomes muito especiais e relevantes para o nosso país, em um trabalho de imersão dos seus perfis e, o que é melhor, ouvindo de cada um desses artistas sobre seus processos de produção musical, motivações, influências, desafios e subjetivações”, contou Jesuane.

O projeto é voltado às plataformas de ampla difusão online no Brasil, como o Youtube, além de outras ferramentas de divulgação do jornalismo cultural e, em uma parceria com Marco Guedes e a TV Poços, a série também será apresentada, na íntegra, dentro da programação especial de fim de ano da emissora, que hoje está presente em Poços de Caldas e 20 municípios da região, para um público de 600 mil espectadores, além da transmissão simultânea pela internet para todo o mundo.

Jesuane espera que o projeto seja um documento contemporâneo de processos criativos, impressões de mundo, ideais e motivações emocionais de artistas que têm, hoje, contribuído para as próximas gerações, seja por suas obras ou trabalhos de ensino.

Beatriz Aquino