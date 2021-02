Jovem é apreendido suspeito de tráfico de drogas, na zona sul de Poços de Caldas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de ontem (04), suspeito de tráfico de drogas, no bairro Jardim Kennedy II, em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, o jovem estava em atitude suspeita na Avenida Urânio e após busca pessoal foram encontradas 12 buchas de maconha, 20 pinos de cocaína e 25 pedras de crack, além de R$61,00 em dinheiro.

O menor foi conduzido até a Delegacia, junto ao material.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.