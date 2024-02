Projetos levam sessões de cinema ao ar livre para escolas públicas de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Serão realizadas exibições dos filmes mineiros “O Palhaço” e “Marte Um”, a partir de quarta-feira

Alunos de ensino fundamental, médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) terão uma experiência diferente nas próximas semanas. São os projetos Cine Caravana e Cine Caravana na Roça, que vão levar sessões de cinema para escolas públicas de Poços de Caldas.

A iniciativa é da Mamute Produções, por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. A partir de quarta-feira (21) serão exibidos os filmes mineiros “O Palhaço” (Cine Caravana na Roça) e “Marte Um” (Cine Caravana).

Além disso, as sessões serão realizadas ao ar livre, com tudo que um cinema pode oferecer! Vai ter pipoca e um ambiente especial, como explica o produtor Guilherme Teixeira: “O Cine Caravana resgata o cinema ao ar livre da década de 1950, com figurino e produção que remetem à época”.

Programação

As exibições vão ocorrer em escolas de todas as áreas da cidade, inclusive na zona rural.

21/02, às 19h30 – Escola Estadual Doutor Edmundo Gouvea Cardillo – Marte Um

22/02, às 12h45 – Escola Municipal Lúcia Sacoman Junqueira – O Palhaço

22/02, às 19h – Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza – Marte Um

26/02, às 15h – Escola Municipal Raphael Sanches – O Palhaço

27/02, às 12h30 – Escola Municipal Professora Carmélia de Castro – O Palhaço

28/02, às 19h30 – Caic Escola Municipal Professor Arino Ferreira Pinto – Marte Um

Os filmes

A escolha das obras seguiu critérios específicos: “Fizemos uma curadoria para encontrar filmes consagrados, mas que também dialogam com temas contemporâneos e com a realidade do público. Da mesma forma, fazemos questão de valorizar o cinema mineiro”, explica a produtora Lívia D’Angelo.

Marte Um, de Gabriel Martins, mostra uma família negra da periferia de Contagem (MG) que busca seguir seus sonhos em um país que acaba de eleger como presidente um homem de extrema direita.

O Palhaço, dirigido por Selton Mello, apresenta Benjamim (Selton Mello) e seu pai, Valdemar (Paulo José), que formam a divertida dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue. Os dois trabalham em um circo mambembe, mas Benjamin decide abandonar a vida artística e mergulhar em uma nova aventura.

Produção

A Mamute Produções tem no currículo diversos projetos de cinema ao ar livre. Entre eles o Cinema Circo Fest, realizado em 2021. Na ocasião, foram exibidos seis espetáculos de circo em escolas e hospitais de Poços e Andradas.

O Cine Caravana e o Cine Caravana na Roça têm produção de Guilherme Teixeira e Lívia D’Angelo; assistência de produção de Valber Rodrigues, Marcelo Ambrosio e Aria Nery; assessoria de imprensa de João Araújo; produção de mídia de Daniele Bocci; social media Naiade Moras e figurino de Mariane Martins.

Para mais informações, acompanhe o Cine Caravana no Instagram (@cinemacaravana).