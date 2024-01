Promoção Social e Polícia Militar intensificam abordagem em pontos estratégicos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As forças de segurança, em colaboração com a Secretaria de Promoção Social, estão fortalecendo as abordagens em pontos estratégicos da cidade, visando identificar possíveis situações de vulnerabilidade social. A ação, coordenada pelo Serviço de Abordagem Social, busca assegurar que as pessoas em trânsito pela cidade estejam em condições adequadas e livres de atividades ilícitas.

A Secretaria de Promoção Social destaca a importância dessa iniciativa como meio de filtrar e direcionar o acolhimento para aqueles em situação de rua que realmente necessitam, ao mesmo tempo, em que identifica indivíduos que possam fazer mau uso dos serviços ou tenham registros policiais, especialmente no caso de imigrantes. Marcela Messias, secretária de Promoção Social, ressalta a relevância desse esforço conjunto: “Nós já tivemos casos de pessoas que utilizam o serviço para se esconder da polícia”.

As abordagens ocorreram em diversos pontos da cidade, incluindo o Centro POP, nas imediações do Restaurante Popular, na avenida Francisco Salles, parques e praças. A Promoção Social identificou que algumas pessoas abordadas tinham histórico criminal, embora não estivessem sendo procuradas pela justiça.

Durante as ações ostensivas, quando indivíduos em situação de rua são identificados, a Secretaria de Promoção Social é prontamente acionada para oferecer uma variedade de serviços disponíveis no município. O Centro POP, casas de passagem e abrigos institucionais são destaque, visando proporcionar acolhimento, assistência e oportunidades para que essas pessoas possam reconstruir suas trajetórias.

“A abordagem social é um trabalho contínuo, com o intuito de tornar as ações mais efetivas a cada dia, buscando sempre oferecer oportunidades para que as pessoas em situação de rua possam ressignificar suas vidas”, destaca Marcela Carvalho, secretária municipal de Promoção Social.

Além da atuação da Secretaria, a participação da população é crucial nesse processo. Evitar dar esmolas e acionar a equipe de abordagem pode ser fundamental para a identificação e assistência àqueles que necessitam. O serviço está disponível 24 horas por dia, e a população pode entrar em contato através dos números 156 ou 3697-2645, reforçando o comprometimento conjunto com a segurança e o bem-estar de todos na comunidade.