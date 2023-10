Grave acidente em Caldas deixou duas vítimas fatais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Duas mulheres morreram após grave acidente registrado na BR-459, no final da tarde de ontem, 24, próximo ao trevo de entrada de Caldas.

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para atender a ocorrência, que se tratava de uma grave colisão frontal entre dois automóveis de passeio. Segundo a solicitação, um dos veículos envolvidos também estava em chamas, exigindo uma rápida intervenção dos bombeiros.

O chamado mobilizou uma equipe composta por três viaturas: Auto bomba, Unidade de Resgate e Comando de Área. Ao chegarem no local do acidente, os bombeiros encontraram a via de tráfego devidamente sinalizada e parcialmente interditada pela Polícia Rodoviária Federal. Além disso, uma ambulância do SAMU de Caldas e a ambulância da Santa Casa da cidade estavam presentes para prestar assistência médica.

Graças à ação rápida de populares munidos de extintores, o incêndio nos veículos já havia sido controlado, e as vítimas estavam sendo atendidas por equipes de saúde no local. Posteriormente, a ambulância da Concessionária da via também chegou para prestar suporte.

Após uma avaliação minuciosa da cena do acidente, os bombeiros estabilizaram os veículos e auxiliaram no atendimento das vítimas. As autoridades identificaram que a colisão ocorreu entre um Volkswagen Fox vermelho, que transportava duas pessoas, e um Fiat Pálio prateado, com três ocupantes.

No Fiat Pálio, o condutor, um homem de 70 anos, já havia sido levado à Santa Casa de Caldas pela ambulância municipal antes da chegada dos bombeiros. Uma mulher de 67 anos foi transportada com ferimentos graves para a mesma unidade de saúde, foi socorrida, mas não resistiu. Uma senhora de 76 anos faleceu no local. Seu corpo, que não estava preso às ferragens, foi encontrado no banco traseiro do veículo, enquanto as outras vítimas já haviam sido retiradas dos automóveis.

No Volkswagen Fox, a condutora, uma mulher de 36 anos, foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada à Santa Casa de Poços de Caldas pelo SAMU. A passageira, uma mulher de 49 anos, foi conduzida com fortes dores para a Santa Casa de Caldas pela ambulância municipal.

As autoridades acionaram o Perito da Polícia Civil, que compareceu ao local para investigar as causas do acidente, e o Serviço Funerário de Caldas foi chamado para realizar a remoção do corpo da vítima fatal.