Polícia Militar efetua prisão por dívida alimentícia em operação em Poços de Caldas

Na tarde desta quinta-feira, 10, por volta das 12h48min, a Polícia Militar realizou uma operação de cumprimento de mandado de prisão em Poços de Caldas. A ação foi realizada na Rua Ozualdo Berno, situada no bairro Itamaraty III.

As autoridades policiais responderam ao chamado da justiça, que emitiu um mandado de prisão em decorrência de pendências financeiras relacionadas a penção alimentícia. O alvo da operação, um homem de 29 anos, teve sua identidade preservada pelas autoridades. Ele foi detido e conduzido pelas forças policiais para a Delegacia de Polícia Civil local, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.