Prova Ciclística da Comarca será realizada neste domingo (05)

Alice Dionisio

No próximo domingo (5), acontece a 62ª Prova Ciclística da Comarca, válida também como primeira etapa da Média Paulista de Ciclismo 2023. A largada e a chegada vão ser em frente à Prefeitura, com percurso pelas ruas centrais.

O evento é organizado pela Federação Paulista de Ciclismo e retorna após dois anos, interrompido pela pandemia. As inscrições podem ser feitas no dia do evento, antes da competição, a partir das 8h. O valor é R$ 30.

A primeira largada está prevista para as 9h. O percurso inclui a avenida Francisco Salles e as ruas Assis Figueiredo, Amazonas e Pernambuco. As categorias deste ano são elite, estreantes (a partir de 16 anos), juvenil e júnior (15 a 17 anos), feminino (a partir de 16 anos), e máster A (30 a 39 anos), B (40 a 49), C (50 a 59) e D (60 a mais).

Haverá acompanhamento médico em todo o percurso. A premiação inclui dinheiro, troféus e medalhas.

A previsão é de que mais de 300 ciclistas participem. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Ciclo Sport e Unimed. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3697-2081 e 2082.