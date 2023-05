PUC Aberta 2023 recebeu, em Poços de Caldas, 40 escolas de 25 cidades

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O 25º PUC Aberta, maior programa de relacionamento da PUC Minas com estudantes do Ensino Médio e cursos pré-vestibulares, chegou ao fim na última quinta-feira, 18 de maio, no Campus Poços de Caldas. Ao longo de três dias, o evento recebeu grupos de 40 escolas sediadas em 25 cidades da região, além de visitantes que se inscreveram individualmente. Cerca de 2 mil pessoas participaram do evento.

Na Feira de Cursos de Graduação, os visitantes puderam conferir estandes dos 17 cursos presenciais oferecidos no Campus. Experimentos e dinâmicas referentes a cada uma das especialidades foram conduzidos por professores e alunos universitários, que conversaram com os participantes para esclarecer dúvidas e compartilhar informações sobre as carreiras. Óculos de realidade virtual, simuladores robóticos utilizados na área da Saúde e geradores de energia elétrica são exemplos de equipamentos apresentados no evento.

No estande institucional, profissionais da PUC Minas compartilharam diversas oportunidades oferecidas pela Universidade, abordando temas como bolsas, estágio, intercâmbio e formas de ingresso. Os visitantes do espaço também puderam participar de um jogo para concorrer a vouchers de passeios no carro elétrico e na carruagem elétrica do projeto Poços + Inteligente, do qual o Campus participa.

Os participantes puderam conhecer ainda os laboratórios dos seus principais cursos de interesse, em visitas guiadas por professores e técnicos de diversas áreas. As atividades contribuíram para que o público não apenas conhecesse a estrutura da Universidade, mas também tivesse acesso a informações relevantes para a escolha da carreira a ser seguida.

O 25º PUC Aberta segue em andamento em outras unidades e campi da PUC Minas ao longo do mês de maio. Todas as informações sobre o evento estão reunidas no site pucminas.br/pucaberta.

Fonte: Assessoria de Imprensa PUC Minas

Beatriz Aquino