PUC Minas oferece oportunidade para interessados em ingressar na graduação

Pra quem quer iniciar o curso superior ainda neste segundo semestre na PUC Minas, o próximo sábado, 15 de agosto, será uma oportunidade para tirar dúvidas sobre os processos seletivos, os benefícios e as possibilidades de bolsas de estudo. Será possível obter informações sobre os cursos com os coordenadores de cursos dos campi e unidades Barreiro, Betim, Contagem, São Gabriel e Poços de Caldas e conhecer, virtualmente, as múltiplas vantagens de ser estudante da PUC Minas e se matricular em uma primeira graduação, transferência ou nova graduação em uma universidade avaliada por rankings nacionais e internacionais entre as melhores do País.

Da inscrição à matrícula, o interessado poderá fazer tudo online, obtendo o resultado no mesmo dia e, preenchidos os requisitos, já com o indicativo do percentual de bolsa. Estudantes de outras Instituições de Ensino Superior poderão transferir para a PUC Minas, até o limite de 50%, o mesmo percentual de bolsa que usufruem na instituição de origem.

Neste dia, haverá também falas do pró-reitor do Campus/Unidade para a qual o interessado se matriculará, explicação sobre como funciona o Regime Letivo Remoto (a Universidade foi a primeira a adotá-lo no Estado em função da pandemia do Coronavírus); e uma fala sobre a PUC Carreiras, a central de serviços de carreira da PUC Minas, que tem o objetivo de apoiar os alunos e ex-alunos em seu desenvolvimento e crescimento profissional e facilitar sua inserção no mercado, garantindo sua empregabilidade.

O evento acontecerá das 9h às 15h. As inscrições para participação são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço: pucminas.br/mudesuavida