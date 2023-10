PUC Minas Poços de Caldas realiza ações ligadas ao Outubro Rosa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Programação inclui roda de conversa, apresentação musical e doação de cabelo e itens de higiene pessoal

Engajada no movimento conhecido como Outubro Rosa, a PUC Minas Poços de Caldas promove, ao longo do todo o mês, uma série de ações de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. As atividades são realizadas por meio de uma parceria entre a Universidade e o Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico (Gaapo).

Um dos destaques da programação é o Convite ao Pensar que será realizado no dia 10 deste mês, às 9h, no Auditório 2, com o tema Outubro Rosa: como o câncer de mama reverbera nas esferas individual e social. No evento, ocorrerá uma roda de conversa com pessoas ligadas ao Campus que têm vivências relacionadas ao tema: Claudia Rocha, fundadora do Gaapo e aluna de Psicologia; a professora Teresa Alvisi, coordenadora de Extensão; a professora Melina Salvi, do Curso de Medicina; o jornalista Bruno Batiston, que atua na Assessoria de Comunicação; e a aluna Jeniffer Albuquerque, do Curso de Enfermagem.

A participação no Convite ao Pensar é gratuita e aberta à população. Ao fim do evento, às 10h30, no Prédio 1, será realizada uma apresentação musical de Nathalia Diniz e Raquel Dore. O repertório das artistas valoriza a potência da voz feminina com emocionantes versões de canções consagradas no Brasil e no mundo.

Já está disponível na Universidade, no hall de entrada do Prédio 1, um ponto de coleta de itens de higiene pessoal, que serão destinados a pacientes de câncer de mama por meio do Gaapo. A instituição realiza, com frequência, a arrecadação deste tipo de material, importante para estimular o autocuidado e contribuir com a autoestima de quem enfrenta o tratamento da doença.

No dia 30 de outubro, ocorrerá uma campanha de doação de cabelo, com o objetivo de produzir perucas com fios naturais. Poderá participar qualquer pessoa que possua volume de cabelo suficiente e esteja disposta a realizar o corte. Mais informações, como o local e o horário, serão divulgadas nos canais oficiais da PUC Minas Poços de Caldas. Acompanhe o perfil do Campus no Instagram: @pucmgpocos.