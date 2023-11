Quartel da Polícia Militar de Santa Rita de Caldas fica destruído após forte chuva

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A intensa precipitação de granizo e os ventos fortes que atingiram a cidade de Santa Rita de Caldas/MG, na tarde de quarta-feira, 15, por volta das 14h30min, resultaram em um significativo estrago no quartel da Polícia Militar localizado na Rua Miguel Martins Carvalho, Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Os estragos foram concentrados especialmente no alojamento masculino e almoxarifado da instalação militar. A violenta ventania despojou completamente a cobertura destas áreas, comprometendo a estrutura de madeira que sustentava as telhas e causando danos substanciais à parte elétrica do edifício.

A garagem destinada às viaturas também não escapou dos efeitos da tempestade. O vento lançou um dos caibros do telhado do alojamento sobre a garagem, resultando na quebra de várias telhas. Uma viatura policial, estacionada sob a cobertura designada exclusivamente para os veículos, teve seu pára-brisa trincado devido à queda de um fragmento de telha.

Diante da urgência em lidar com a situação, o Comandante da Fração entrou em contato com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas. A municipalidade prontamente enviou um profissional capacitado para avaliar os estragos e coordenar as medidas necessárias para os devidos reparos.

Adicionalmente, a Delegacia de Polícia Civil foi acionada para providenciar a presença da Perícia Criminal. Cabe ressaltar que a autoridade de Polícia Judiciária dispensou os procedimentos regulares, reconhecendo o evento como um fenômeno natural.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM