Covid: Idosos com 88 anos ou mais começam a ser vacinados em Poços de Caldas

Dando continuidade a ampliação da vacinação, na quarta-feira (24), será a vez dos idosos com idade 88 ou mais e dos Profissionais de Saúde com idade de 50 anos ou mais serem imunizados contra O COVID-19.

A vacinação dos Profissionais de Saúde com idade de 50 anos ou mais acontecerá na Sala de Vacina da Policlínica Central, das 08h às 17h, mediante comprovação de vínculo empregatício e o Registro no Conselho.

Para os idosos, a vacinação acontecerá na modalidade Drive Thru no estacionamento do Complexo Cultural da Urca, das 08h às 17h. Para vacinação é necessário documento de identidade, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e Carteira de Vacinação. É importante ir com roupa que facilite a aplicação da vacina no braço.

Cabe esclarecer que todos os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacina, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade das doses recebidas do Governo Estadual.