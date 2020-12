Quase 18 mil animais foram vacinados durante campanha antirrábica, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi encerrada no último final de semana, a 33ª Campanha de Vacinação Antirrábica, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio das Vigilâncias Ambiental e Epidemiológica, com o apoio das Secretarias de Serviços Públicos, Esportes, Educação, Defesa Social e Promoção Social; da AAPA; do IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária; da Paróquia São Judas Tadeu e da Empresa Circullare. Durante os meses de novembro e dezembro, a Campanha foi realizada com drives thru e postos itinerantes em todas as regiões da cidade. Foram imunizados ao todo, 17.838 animais, sendo 14.929 cães e 2.909 gatos. As ações de drive imunizaram 621 animais, sendo 545 cães e 76 gatos. E do total de animais imunizados, 2.894 animais foram vacinados na Zona Rural, sendo 2.205 cães e 689 gatos. O número total ficou abaixo da estimativa, que era a de imunizar 22.935 animais: 20.338 cães e 2.597 gatos. “Foi um ano totalmente atípico, com a Campanha acontecendo fora da data habitual e em um período de pandemia. Por tudo isso, além dos pontos itinerantes, realizamos os drives de vacina, com o intuito de dar ao público mais alternativas. Não atingimos a estimativa mas diante de todo este cenário, podemos considerar que foi um resultado satisfatório”, comentou Jorge Miguel Ferreira do Lago, coordenador da Vigilância Ambiental.

Cães e gatos a partir dos três meses de vida devem ser vacinados. Não é recomendado que o animal fique mais de dois anos sem ser imunizado contra a raiva. O secretário municipal de Saúde, Carlos Mosconi, ressalta a dedicação de toda a equipe envolvida na ação. “A vacinação antirrábica é um exemplo da integração de diferentes secretarias, de diferentes órgãos e também da iniciativa privada, em um trabalho importantíssimo e realizado em todas as regiões da cidade. Muito gratificante ver esse envolvimento em mais esta campanha”, finalizou Mosconi.