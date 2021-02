Quatro mil litros d’água foram utilizados para apagar incêndio em Poços de Caldas

No início da noite de ontem (24), o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para combater um incêndio florestal, próximo à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Durante a ocorrência foram utilizados abafadores e, aproximadamente, 4 mil litros de água. Foi queimada uma área de aproximadamente um hectare.

A causa do incêndio ainda será investigada.

