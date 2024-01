Queda de avião em Itapeva deixa sete mortos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo, 28, no Bairro Monjolinho, zona rural de Itapeva/MG, deixando sete vítimas fatais, segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com as autoridades locais, o voo partiu de Campinas, São Paulo, com destino a Belo Horizonte, Minas Gerais, e por volta das 10h36, a aeronave se desintegrou no ar antes de atingir o solo.

A Polícia Civil relatou que a bordo estavam cinco passageiros, incluindo dois homens, duas mulheres e um menino, além de dois tripulantes. Moradores da região falaram que houve chuvas intensas durante a manhã na cidade.

Após o acidente, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre para procedimentos de identificação, conforme informou a Polícia Civil. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e deve assumir a condução das investigações para esclarecer as circunstâncias da tragédia.