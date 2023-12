Queda de muro mobiliza Corpo de Bombeiros em Poços de Caldas

Na tarde de domingo, 17, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para atender a uma ocorrência de queda de muro na Rua Tom Jobim, Residencial Colina do Sul, em Poços de Caldas. O incidente ocorreu por volta das 15h50min.

Ao chegarem ao local, os militares depararam-se com muros de fundo de algumas residências danificados, após desabarem para um terreno situado em nível inferior. Não houve registros de vítimas, limitando-se os prejuízos aos danos materiais.

Não foi necessário evacuar a área, e as autoridades informaram que a situação está sob controle. A Defesa Civil foi acionada para realizar uma vistoria técnica nos imóveis afetados, a fim de avaliar os impactos e garantir a segurança das estruturas.

