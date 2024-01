Unimed Poços segue investindo em sustentabilidade

A Unimed Poços reforça seu compromisso com a sustentabilidade ao eliminar o uso de copos descartáveis nos espaços de convivência da cooperativa. A iniciativa, apresentada durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT), visa reduzir o impacto ambiental e promover a conscientização sobre a importância de práticas mais sustentáveis no cotidiano.

A economia gerada pela substituição dos copos descartáveis por opções reutilizáveis já se mostra significativa, como destaca o relatório fornecido pelo setor Gestão de Custos. O documento revela dados concretos sobre os custos associados ao consumo de copos descartáveis, consolidando a eficácia da medida.

Nos meses de novembro e dezembro, a cooperativa registrou zero consumo de copos descartáveis. Essa transição não apenas beneficia o meio ambiente, reduzindo o desperdício de plástico, mas também representa uma economia financeira significativa para a cooperativa. Os colaboradores são peças fundamentais nesse processo e a Unimed Poços conta com a colaboração de todos para consolidar essa prática sustentável.

