Receita Federal no Sul de Minas recebeu 535.183 declarações do IRPF 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em 2024, foram entregues 535.183 declarações até o final do prazo de entrega, nos 158 municípios do Sul de Minas que fazem parte da região da Delegacia da Receita Federal em Varginha. O prazo para envio das declarações do Imposto de Renda, sem cobrança de multa, terminou na sexta-feira, 31 de maio.

O número está 3% acima da expectativa para a região, que era de 522 mil declarações.

Entre as agências da Receita Federal no Sul de Minas a de Pouso Alegre foi a que mais recebeu declarações, totalizando 111.274 nos 31 municípios de sua região. Seguida por Varginha com 91.100 declarações enviadas nos 19 municípios que compõem sua região e por Poços de Caldas, 56.978 declarações nos 10 municípios da região.

Entre as cidades, o maior número de declarações foi entregue em Poços de Caldas 45.908, seguida por Pouso Alegre com 42.588 declarações e Varginha, onde foram entregues 34.728.

Os números de declarações entregues em cada cidade do Sul de Minas, estão disponíveis aqui: servicos.receita.fazenda.gov.br/publico/EstatisticaIRPF/estatisticasDIRPF_MG_2024.HTML

Veja os números por agência:

DRF VARGINHA 91.100

ARF ALFENAS 26.405

ARF CAMPO BELO 16.513

ARF GUAXUPÉ 27.399

ARF ITAJUBÁ 39.067

ARF LAVRAS 42.060

ARF PASSOS 36.104

ARF POÇOS DE CALDAS 56.978

ARF POUSO ALEGRE 111.274

ARF SÃO LOURENÇO 35.088

ARF SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 23.046

*DRF VAR – Delegacia da Receita Federal em Varginha

*ARF – Agência da Receita Federal

*CAC – Centro de Atendimento ao Contribuinte

Mais números da entrega de declarações em Minas Gerais

42,2% das declarações entregues em Minas Gerais foram feitas utilizando a declaração pré-preenchida disponibilizada pela Receita Federal.

Apenas 7,4% das declarações foram retificadas dentro do prazo de entrega.