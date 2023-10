Rede de Mulheres da Alcoa (AWN) promove iniciativa para a Associação Maria Cinderela

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Por meio do VAMOS, nova ação do Instituto Alcoa, a Rede Mulheres da Alcoa promoveu visita à Fábrica e ao Parque Ambiental, além de bate-papos sobre os Desafios do Mercado de Trabalho, Saúde da Mulher e Relacionamentos Abusivos

A Alcoa Poços de Caldas, por meio da Alcoa Women’s Network (AWN) – Rede de Mulheres da Alcoa -, promoveu, na quarta-feira, 18 de outubro, uma ação do VAMOS (Voluntários Alcoa Mobilizando a Sociedade) com foco na inserção no mercado de trabalho e mentoria de carreira, direcionada às jovens de 12 a 21 anos, atendidas pela Associação Maria Cinderela.

Elas participaram de bate-papos papos sobre os Desafios do Mercado de Trabalho, Saúde da Mulher e Relacionamentos Abusivos, além de realizar visitas à Fábrica e ao Parque Ambiental.

Marilda D’Ambrósio, coordenadora da Associação Maria Cinderela, conta que desde o início do projeto, em 2015, recebeu apoio da Alcoa com investimentos em equipamentos e mobiliário, além de iniciativas culturais e ambientais. A doação de R$ 10 mil do Instituto Alcoa pela participação no VAMOS será direcionada à aquisição de equipamentos de informática. “Esse investimento permitirá a expansão das nossas ações para atender cada vez mais jovens mulheres e prepará-las para o mercado de trabalho”, afirma.

Durante a visita à Fábrica da Alcoa, as convidadas conversaram com Técia Acúrcio, gerente Regional de Investimentos e Projetos de Capital do Brasil e líder Regional da AWN, que apresentou a rede e outros grupos de inclusão, compartilhando experiências pessoais e profissionais. “Esse momento é muito importante porque nos aproxima da comunidade. Mostramos como a Alcoa abraça a frente da equidade de gênero dentro da indústria”, destaca.

Ao longo do dia, o grupo também conheceu os processos da Fábrica com Rodrigo Acúrcio, engenheiro de Processo da Refinaria; participou de uma roda de conversa sobre carreira com Ana Regina Cavalcanti, gerente de Recursos Humanos, e assistiu palestras sobre Relacionamentos Abusivos, com a psicóloga Meire Alves e Saúde da Mulher, com a médica Bárbara Vieira.

“Na Associação, me sinto acolhida. É um lugar em que consigo desabafar, porque tenho contato com meninas da minha idade, além de muito apoio. Acho fundamental passar por essas experiências para, futuramente, estar preparada para o mercado de trabalho”, disse Evelin Custódio, de 17 anos, que frequenta o Maria Cinderela há quatro.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a companhia destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco. A tecnologia aplicada neste equipamento é referência para a indústria do alumínio internacionalmente, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.