Estado de Minas distribui mais de 825 mil doses da vacina contra covid nesta segunda-feira

O Governo de Minas inicia, na segunda-feira (23/8), a distribuição de mais 825.190 imunizantes contra covid-19. Essa é a 41ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde e conta com 419.200 doses da CoronaVac e 405.990 da Pfizer. No fim de semana será realizada a logística de distribuição dos imunizantes – contagem e separação dos quantitativos que serão encaminhados às Unidades Regionais de Saúde (URSs) e aos municípios.

As doses serão direcionadas para o atendimento das pessoas por faixa etária descendente. Caberá aos gestores municipais, ao identificar especificidade local que possa trazer riscos de manutenção das atividades essenciais, imunizar as pessoas envolvidas, seguindo a faixa etária na ordem descendente, utilizando as doses já enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Esta é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

