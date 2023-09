Reinauguração do Ginásio Moleque César terá 2 dias de festa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A entrega da revitalização do ginásio poliesportivo Moleque César, na Cascatinha, acontece no dia 23, sábado. O evento terá várias atividades esportivas, culturais e de lazer não apenas no sábado, mas também no domingo (24).

A programação inclui torneios de vôlei e basquete, shows, entre outras atividades, além da cerimônia de reinauguração, marcada para as 9h30. “Vai ser um fim de semana bem animado para a população poços-caldense, com mais um espaço totalmente revitalizado e pronto para diversas atividades esportivas”, diz o secretário de Esportes, Fernando dos Santos. “A reforma do ginásio é um empenho de várias secretarias, do prefeito Sérgio e do vice Tio Júlio”, acrescenta.

O ginásio da Cascatinha, como é conhecido, teve uma série de melhorias, realizadas em parceria com as secretárias de Obras, Serviços Públicos, DMAE, DME e Defesa Social. O espaço esportivo, um dos principais da cidade, recebeu nova pintura interna e externa, ganhou tratamento impermeabilizante no telhado, teve as janelas trocadas, com vidro temperado. Além disso, as aberturas foram ampliadas para melhorar a iluminação na quadra, as instalações hidráulicas e elétricas foram restauradas, os banheiros reconstruídos, adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, os pisos e o letreiro trocados.

O entorno do ginásio recebeu um novo projeto paisagístico e agora possui também uma academia ao ar livre e uma nova área de estacionamento. Do outro lado da avenida, atrás da Praça do Zumbi, foi construído um parquinho infantil. O projeto inclui ainda a implantação de uma ciclovia, que deve ser finalizada em breve.

O investimento da Prefeitura é de aproximadamente R$ 1,3 milhão. “É gratificante ver todas as melhorias efetuadas. É um espaço onde ocorrem diversos eventos e essas mudanças contribuem de maneira positiva para o funcionamento das atividades no local”, destaca o secretário de Obras, José Benedito Damião.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Celso Donato, informa que o trabalho fez parte de uma série de ações implementadas no município. “Buscamos oferecer espaços nos bairros para que as pessoas tenham mais segurança e qualidade de vida. Estamos ocupando diversas áreas antes esquecidas na cidade e o Cascatinha é um exemplo disso. O local está com melhor visual, mais áreas verdes, inclusive com jardim sensorial, com obras completas de modernização e mais qualidade de vida a todos.”

Programação

Dia 23 – Sábado

8h – Academia ao Ar Livre / Tay Chi Poços

8h – Torneio de Basquete

9h – Academia ao Ar livre – Profª Laurinha

9h30 – Cerimônia oficial de reinauguração

11h – Projeto Mobile on

12h – Show musical

13h – Torneio de Voleibol

Dia 24 – Domingo

8h – Apresentação de Badminton

10h – Projeto Mobile On

10h – TV Alterosa de Futsal – Categorias de base

12h – Show musical