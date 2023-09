Repescagem: Saúde convoca população que ainda precisa passar por procedimentos

VOCÊ AINDA ESTÁ ESPERANDO POR ALGUM PROCEDIMENTO?

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Saúde, convoca aqueles que estão aguardando consultas, exames e cirurgias, até o ano de 2022, para atualização dos dados cadastrais.

O objetivo é atualizar a lista de pacientes que estão com procedimentos pendentes para uma repescagem e diminuir as filas de espera.

Para atualizar seu pedido basta entrar em contato com o Alô Saúde, pelo (35) 3114-8127. É necessário apresentar cartão do SUS. Pedimos paciência devido a grande demanda.

Nos dias 7 e 8 de outubro, uma equipe da secretaria de saúde estará presente no “Festival Vida e Lazer” onde a população também poderá realizar atualização dos dados.

