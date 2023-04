Responsável Técnico do SAD – Melhor em Casa se reúne com Coordenadora do SAD no Ministério da Saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Na última terça-feira (11), Tarcísio Aquino, responsável técnico e fisioterapeuta do SAD, se reuniu com a coordenadora do Programa Melhor em Casa, no Ministério da Saúde, Dra Mariana Borges Dias.

Tarcísio integra o Grupo de Trabalho da Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde e do COFFITO e durante a reunião, junto aos colegas Dr. Fernando Muniz e Dra. Marisa Patarello, apresentaram a proposta da inserção do código brasileiro de diagnósticos fisioterapêuticos no rol do E-SUS, o que facilitará muito o registro da produtividade dos profissionais no SAD e Atenção Básica. Dra Mariana entendeu e corroborou com a proposta, sinalizando uma atualização em breve no sistema.

Além disso, Tarcísio propôs a criação de um GT da Fisioterapia no Ministério da Saúde: “Propusemos a criar um caderno voltado à reabilitação, fortalecendo as políticas públicas da área, valorizando o profissional da ponta e garantindo uma assistência assertiva e humanizada ao usuário do SUS. E Dra. Mariana aceitou a criação do grupo, o que nos deixa muito felizes e fortalecidos.”

Em junho está programada uma nova reunião para as pautas do Caderno de Fisioterapia do Ministério da Saúde.