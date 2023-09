Caldense é campeã da Copa de Futsal Pré-Mirim Zona Sul

Ontem (25), o Ginásio Moleque César da Cascatinha sediou a final da Copa de Futsal Pré-Mirim Zona Sul, competição organizada pela Secretaria Municipal de Esporte que reuniu jovens atletas nascidos entre os anos de 2013 e 2015.

A Caldense venceu o Zico 10/Coopoços por 4 a 2, conquistando o título. Também houve a partida que definiu o terceiro lugar. Athenas/Tigres goleou o Ousacs por 7 a 0. Todas as quatro equipes que participaram da competição foram homenageadas com troféus.

A competição premiou ainda os talentos individuais. O destaque da copa foi o atleta do Zico 10/Coopoços, João Lucas Marques Aragon, que mostrou habilidades excepcionais. O título de artilheiro ficou com o atleta da Caldense, Davi de Jesus. Ele marcou 11 gols durante toda a competição.

Ao todo, doze equipes estiveram envolvidas na edição deste ano. Além dos quatro finalistas, participaram também da copa os times Bate Bola, Arena Primeiro Passo, Sest/Senat, URCP, Veterana, FutPoços, Barcelona e Primeiro Passo.

A competição teve coordenação técnica dos professores Carlos Alberto dos Santos, Margareth Stano, Deusdedit Rezende de Assis e Paulo Sergio Pereira.

