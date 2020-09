Ricardo Fonseca volta a assumir Secretaria de Turismo de Poços de Caldas

Ele deixa a Secretaria de Cultura e continua a frente da pasta de Esportes e Lazer do município

Alice Dionisio | 12h10

Foi publicado esta manhã (10), no Diário Oficial do Município, a volta de Ricardo Fonseca para a Secretaria de Turismo de Poços de Caldas.

Ele já esteve a frente da pasta de janeiro de 2017 a agosto de 2019, quando Ildeu Pereira assumiu o cargo. Desde então, Ricardo respondia pela Secretaria de Cultura e recentemente foi nomeado Secretário Interino de Esportes e Lazer. Com a volta para o turismo, Gustavo Dutra, diretor de políticas culturais foi nomeado Secretário de Cultura.

Ricardo Fonseca afirma que o grande desafio é a retomada da economia no setor turístico. “A reabertura dos pontos turísticos já está sendo estudada há um bom tempo, a equipe já realizou o protocolo e agora estamos aguardando um posicionamento do Minas Consciente para que isso aconteça” afirma.

