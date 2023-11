Rua Gama Cruz ganha sentido único e semáforo inteligente

A partir desta sexta-feira (17), a rua Gama Cruz, na Vila Cruz, zona oeste da cidade, adquire sentido único (subida), no trecho entre a Nico Duarte e a avenida Champagnat.

A via já está devidamente sinalizada indicando as alterações. Além disso, o cruzamento da Gama Gruz com a Nico Duarte ganhou um semáforo inteligente, conhecido como laço indutivo.

O que é o laço indutivo

O equipamento permite que o semáforo abra quando existirem carros aguardando na via. O sistema, conectado ao semáforo, fica implantado no asfalto, sendo ativado quando o veículo passa. Ao passar sobre ele, o veículo comunica ao semáforo que há uma demanda de acesso. Ao abrir, o semáforo se mantém verde até que outro carro cruze o laço indutivo.

“Vai ajudar a fluir o tráfego naquele trecho, especialmente com a instalação do laço”, avalia o secretário de Defesa Social, Rafael Conde.

Outra melhoria no local foi o reasfaltamento do trecho.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.