Sá Gabriel e Banda se apresentam com show inédito no IMS Poços

Performance literomusical traz uma viagem pela história e pelas emoções em diálogo com a exposição “As Metamorfoses – Travestis e transformistas na São Paulo dos anos 70”

Em uma fusão entre música, arte visual e histórias pessoais, o artista Sá Gabriel convida o público a uma jornada íntima e provocativa através do seu show literomusical no próximo dia 18 de abril (quinta-feira) às 19h no Instituto Moreira Salles (IMS) em Poços de Caldas. Com uma proposta que transcende o entretenimento, Sá Gabriel promete uma noite que não apenas entretém, mas também desafia e inspira, de maneira arrebatadora, as formas já existentes. Os ingressos são gratuitos, porém limitados e serão distribuídos 60 minutos antes da apresentação, sendo limitados a um por pessoa.

Com a banda composta por Sá Gabriel (vocais), Deivid Santos (guitarra), Raphael Du Vale (baixo), Eduardo Suiet (bateria) e Flávio Danza (participação violão) o evento promete ser uma celebração da diversidade, da arte e do poder transformador da música.

É importante destacar que o espetáculo não é apenas uma apresentação musical, mas sim uma imersão na história e na cultura LGBTQIA+, combinando canções originais, arranjos emocionantes, projeções visuais envolventes, poesias e uma interpretação visceral que vai além do palco. Sá Gabriel, um artista multifacetado que não apenas canta e compõe, mas também atua e trabalha como assistente social, traz para o centro do palco as questões essenciais de identidade, gênero e representação.

Dialogando diretamente com a exposição “As Metamorfoses – Travestis e transformistas na São Paulo dos anos 70” de Madalena Schwartz, o show mergulha nas histórias e nos símbolos que definem e desafiam as normas sociais, conectando passado e presente em uma narrativa poderosa e comovente. A presença de convidados especiais, como Flávio Danza, adiciona camadas adicionais de profundidade e significado a uma noite que promete ser memorável.

Com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) garantindo acessibilidade a todos os presentes, o evento é uma oportunidade para quem busca uma conexão mais profunda com as questões humanas e artísticas que moldam nosso mundo.

Para mais informações sobre o evento e a distribuição de ingressos, visite o site do IMS Poços https://ims.com.br/eventos/sa-gabriel-e-banda-ims-pocos/

Show Sá Gabriel e Banda

Quando: 18 de abril às 20h

Onde: IMS Poços

Endereço: Rua Teresópolis, 70, Jardim dos Estados, Poços de Caldas, MG

Quanto: entrada gratuita com distribuição de ingressos 1h antes do início do show

