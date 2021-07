Poços de Caldas registra menor taxa de ocupação UTI Covid dos últimos 5 meses

A taxa de ocupação de leitos de UTI’s Covid-19 é a menor registrada em Poços de Caldas desde fevereiro deste ano. No registro desta quinta-feira (29) do Boletim Epidemiológico diário, Poços mantém a ocupação de 54,79%, é a menor taxa desde o dia 24 de fevereiro de 2021, onde foi registrada a ocupação de 49,12%.

Atualmente são 40 leitos ocupados, sendo 29 por pacientes confirmados e residentes em Poços o que corresponde a 39,73%, 11 por pacientes residentes em outros municípios o que corresponde a 15,07% da ocupação.

Neste boletim outro número que chamou bastante a atenção foi a queda no número de pacientes em isolamento domiciliar. No Boletim de ontem, haviam 403 pessoas em isolamento, já nesta quinta, 283 pessoas estão em isolamento, uma diminuição de 120 pessoas em 24 horas.

De acordo com o Secretário de Saúde, Carlos Mosconi, a queda nos números enfatiza a importância da vacinação contra COVID-19.“Reforço que mesmo com a queda dos números os protocolos de segurança devem ser mantidos, o uso de máscara, higienização das mãos e evitar a aglomeração, somado a vacinação é a esperança que temos que melhoraremos o cenário da pandemia”.

