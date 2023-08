Cine Marquise Ultravisão: Quarta do Barato traz a oportunidade de assistir Elementos e outros grandes sucessos de 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Três mil pessoas já viram a animação da Disney e Pixar no cinema de rua de Poços

Uma cidade extraordinária, repleta de beleza e mensagens para todas as idades. A Cidade Elemento reúne em harmonia, os quatro elementos da natureza – ar, terra, fogo e água. Faísca (fogo, dublada por Leah Lewis), é uma jovem de temperamento quente (e isso não é um trocadilho), espirituosa, com senso de humor e apaixonada pela família. Gota (água, dublado por Mamoudou Athie) é um jovem empático, observador e extrovertido, que não tem medo de demonstrar suas emoções. Turrão (terra, dublado por Mason Wertheimer) é um garoto muito inteligente que mora na Vila do Fogo, e está sempre perto de Faísca. Névoa (ar, dublada por Wendi McLendon-Covey), tem uma personalidade fofa e rosa, está sempre atenta às tendências da moda e é fã dos Windbreakers, um time de Air Ball. Conviver com as diferenças, coragem para realizar sonhos e a importância de ouvir nosso coração estão entre os temas da trama capazes de nos fazer chorar e pensar muito. Se você ainda não viu, esta é a oportunidade de ver. Se já assistiu, vale a pena ver de novo. Não por acaso, três mil pessoas já passaram pelo Cine Marquise Ultravisão para assistir Elementos. Quer mais um motivo? Hoje a “Quarta é um Barato”!

TODO MUNDO PAGA MEIA NA QUARTA DO MARQUISE ULTRAVISÃO

Neste dia, os ingressos têm preços únicos para todo o público: R$ 11,00 (onze reais) para as sessões 2D e R$ 13,00 (treze reais) para as sessões 3D. Promoção válida todas as quartas-feiras, exceto feriados e sessões de pré-estreia.

Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada.

Os ingressos podem ser comprados pelo site cinemarquise.com.br , nos terminais de autoatendimento ou diretamente na Bomboniere.

Outros Filmes em Cartaz

Megatubarão 2, Missão de Sobrevivência, Mansão Mal Assombrada, Barbie, Oppenheimer, Missão Impossível Acerto de Contas/parte 1. Verifique as classificações indicativas.

Para saber mais siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão