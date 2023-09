Sabrina Iwata se apresenta neste domingo (10), em evento gratuito de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, dia 10 de setembro, a cantora Sabrina Iwata se apresentará em um sunset musical em celebração a diversidade cultural. O evento, denominado “Brasilidade” terá início às 15h no Salamandra Pub e é aberto à população, sem custo de entrada.

O sunset promete ser uma experiência musical única, unindo diferentes culturas, estilos e músicas em uma apresentação que destaca as riquezas culturais do Brasil. Sabrina Iwata, conhecida por sua versatilidade e paixão pela música, guiará o público em uma jornada musical inesquecível.

Além disso, o evento pretende ser um encontro musical, que contará com a criatividade e sonoridade dos instrumentistas JotaPê, Zeh Cruz e Markinhux. “Estamos animados para apresentar uma seleção de canções que abraçam a rica diversidade da cultura brasileira, conectando diferentes gerações. Nossa proposta é levar os gêneros musicais que fazem parte do nosso país para a cultura dos jovens, promovendo uma experiência única que une não apenas as gerações mais novas, mas também crianças e idosos” celebra Sabrina.

Serviço

Dia: 10 de setembro (domingo)

Horário: a partir das 15h00

Local: Salamandra Pub | Rua Junqueiras, 150 – Centro

Sobre Sabrina Iwata

Sabrina Iwata é uma artista multifacetada que abraça as áreas da música, atuação e composição. Seu talento excepcional a levou ingressar na carreira musical desde muito jovem, consolidando-se como uma das vozes promissoras da cena artística poços-caldense. Sua paixão pela música e seu comprometimento com a expressão artística se refletem em cada nota que ela interpreta. O evento “Brasilidades”, que coincidentemente ocorrerá no dia do seu aniversário, é uma oportunidade única para o público experimentar a arte de Sabrina Iwata enquanto celebra este marco significativo em sua vida e carreira.

Vídeo: https://youtu.be/afstGKkMcgk?si=wnYz1cb6BZifo3ac