Saiba como fazer o cadastro nas bibliotecas públicas de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas está incentivando o cadastro de novos usuários em todas as unidades. Para fazer o seu cadastro em qualquer uma das bibliotecas é simples e gratuito. Basta se dirigir até os locais tendo em mãos o comprovante de residência e também CPF/RG ou outro documento original com foto (no caso de algum documento sem foto, leve também uma foto 3X4).

A partir daí você já pode realizar empréstimos em qualquer uma das unidades que compõem o sistema. Atualmente, são 12.471 usuários cadastrados. Na era da informação na palma da mão, a um clique em celulares, tablets e computadores, as bibliotecas públicas seguem no propósito de democratizar o acesso ao livro, à leitura, à literatura e ao conhecimento. Além da disponibilização do acervo físico, os espaços funcionam também como ponto de encontro para estudantes e locais de estudo para pesquisadores, oferecendo ainda atrativos para o público infantil, atuando na formação de novos leitores.

Em Poços de Caldas, o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas está a cargo da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e conta com cinco bibliotecas públicas municipais: Biblioteca Centenário, Júlio Bonazzi, Marcus Vinícius de Moraes, Manuel Costa Guimarães e biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), além da Biblioteca Nilza Botelho Megale, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, voltada para a pesquisa, e da cabine literária da Rua São Paulo.

Cada usuário cadastrado pode emprestar dois livros por vez, com prazo de até 15 dias, que pode ser renovado inclusive por telefone. Já no caso de livros infantis, cada pequeno leitor pode levar até 5 livros de uma única vez.

Conheça as bibliotecas públicas de Poços de Caldas:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTENÁRIO

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)

Telefone: 3697-2375

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JÚLIO BONAZZI

Endereço: Praça Tiradentes, 621 – Jd. Santa Rita (próximo à Fonte do Monjolinho)

Telefone: 3697-2198

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MANUEL FRANCISCO COSTA GUIMARÃES

Endereço: Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 270 – Cohab

Telefone: 3697-2074

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MARCUS VINÍCIUS DE MORAES

Endereço: Rua Coronel Virgílio da Silva, 1723 – Vila Nova (no antigo Centro Social Urbano)

Telefone: 3697-1201

Horário de funcionamento: das 9h às 17h

BIBLIOTECA CEU

Endereço: Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153 – Jardim Itamaraty V (no CEU da Zona Leste)

Telefone: 3697-2161

Horário de funcionamento: das 8h às 17h.