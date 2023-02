Santa Casa completa 119 anos com homenagens e lançamento de campanha de captação na conta de luz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Santa Casa de Poços de Caldas completa neste domingo, 19 de fevereiro de 2023. 119 anos de existência e, para comemorar a data, a Irmandade realizou na manhã desta sexta-feira 17, uma pequena cerimônia no hall de entrada do Hospital.

Durante o evento, foram realizadas homenagens a pessoas e empresas que contribuíram de forma importante com o Hospital. Também foi lançada a campanha “Energia que Salva Vidas”, onde a população poderá realizar doações para a Irmandade diretamente pela conta de luz.

A cerimônia contou com as presenças do prefeito Sérgio Azevedo, do secretário de Saúde, Thiago Mariano, do secretário de governo, Paulo Ney, do secretário de Projetos e Obras, José Damião, do secretário de Comunicação, Antônio Donizete Albino, da secretária de administração, na Alice e do secretário adjunto de Saúde, Carlos Almeida.