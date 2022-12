Santa Casa credencia leitos para tratamento de pacientes queimados nível 2

Alice Dionisio

Integrando as diversas ações da secretaria de Saúde, mais uma boa notícia para Poços.Foi autorizado e credenciado pela secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais os leitos clínicos e de UTI no Hospital Santa Casa para tratamento de pacientes queimados nível 02.

O credenciamento foi confirmado após uma viagem da secretária de Saúde Rosilene Faria à Belo Horizonte. “A secretaria de Saúde já estava em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para o credenciamento dos leitos desde o início do ano, quando duas pessoas foram vítimas de queimadura e precisaram de tratamento aqui na cidade. Os trâmites foram feitos e agora está aprovada a habilitação dos leitos. Sem dúvida será um grande ganho para Poços e região.”

Essa era uma reivindicação antiga, ofertar esse atendimento à população é de grande valia, visto que na maioria das vezes esses casos precisavam ser transferidos para o Hospital João XXIII.

O superintendente da Santa Casa, Marcos Carvalho Dias falou sobre a importância do Hospital abrigar esse serviço. “Infelizmente no começo desse ano duas pessoas sofreram queimaduras e precisaram aguardar a transferência para o Hospital de João XXIII. Agora, com esse atendimento aqui na cidade, toda população será muito beneficiada, pois esses atendimentos aos pacientes que sofreram queimaduras tipo 02 poderá ser realizado aqui. Já os casos mais graves receberão os primeiros cuidados aqui e serão transferidos. A Santa Casa está totalmente adaptada pra assumir esse serviço.

Os leitos começam o atendimento no próximo ano.

