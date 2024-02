Cine Marquise Ultravisão: O Menino e a Garça e Ferrari nas estreias

Até 28 de fevereiro todo mundo paga doze reais no ingresso

Começa nesta quinta, 22, a Semana do Cinema! Durante uma semana, até 28 de fevereiro, qualquer ingresso para qualquer sessão, em qualquer horário e poltrona, por apenas 12 reais. É a oportunidade de assistir filmes indicados ao Oscar e grandes sucessos das férias de Verão por apenas 12 REAIS! Promoção válida também para as estreias da semana:

FERRARI – ESTREIA

16h00 (DUB) / 18h40 (DUB) / 21h10 (LEG) SALA 04

Durante o verão de 1957, a falência paira sobre a empresa que Enzo Ferrari e sua esposa Laura construíram dez anos antes. Ele decide apostar tudo na icônica Mille Miglia, uma corrida automobilística de longa distância pela Itália. É a história de uma das marcas mais poderosas do mundo em cartaz com o brasileiro Gabriel Leone no elenco.

O MENINO E A GARÇA – ESTREIA

14h50 (DUB) SALA 03

Mahito, um menino de 12 anos, luta para se estabelecer em uma nova cidade após a morte de sua mãe. Quando uma garça falante conta para Mahito que sua mãe ainda está viva, ele entra em uma torre abandonada em busca dela, o que o leva para outro mundo. Baseado na vida do diretor Miyazaki Hayao, filme indicado ao Oscar é considerado um dos mais bonitos do cineasta de 83 anos.

Seguem em cartaz:

BOB MARLEY – ONE LOVE

16h15 (DUB) / 18h30 (DUB) SALA 02

MADAME TEIA

14h10 (DUB) / 18h50 (DUB) SALA 01

ZONA DE INTERESSE

17h30 (LEG) SALA 03

POBRES CRIATURAS

19h45 (LEG) SALA 03

NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS

20h45 (NAC) SALA 02

TODOS MENOS VOCÊ

16h40 (LEG) / 21h20 (LEG)SALA 01

PATOS

14h00 (DUB) SALA 04

WISH: O PODER DOS DESEJOS

14h20 (DUB) SALA 02

GARANTA ANTES SEU LUGAR!

Todos os ingressos, para qualquer dia, horário, sessão e poltronas: no valor de R$ 12,00 e para não correr o risco de ficar sem lugar, você pode e deve comprar o seu já: pelo site cinemarquise.com.br ou diretamente na bilheteria do Marquise, o cinema de rua de Poços!

E além destes preços super especiais, tem surpresa também na Bomboniere. O combo pipoca p + refrigerante lata por apenas 22 reais. Lembrando que a Bomboniere Marquise tem os preços mais baratos de Poços e região, pra fazer sua diversão ainda mais completa e acessível!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao

