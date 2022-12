Santa Casa recebe visita do Papai Noel

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nessa sexta-feira, 23, a ala da Pediatria da Santa Casa recebeu a visita do Papai Noel. Acompanhado por seus duendes, ele distribuiu presentes, abraços e conversou com as crianças. O grupo visitou também a ala de Oncologia arrancando muitos sorrisos dos pequenos. Os presentes foram arrecadados pela ação conjunta da administração da Pediatria e alguns parceiros.

O médico Guilherme Godói de Siqueira, residente da Pediatria, ressaltou a importância de ações do tipo;

“O Natal é um período muito importante para a população de Poços de Caldas, é um período em que a cidade fica muito enfeitada, muito bonita e traz essa magia do Natal. Só que aqui no Hospital nós temos pacientes que necessitam de um tratamento mais prolongado e, pensando nesse pacientes e em seus familiares, nós organizamos o ‘Natal da Criança’, que é um período que a gente consegue trazer bastante atividade para eles, interação de personagens, de heróis e, principalmente, do Papai Noel, que vem trazer conforto e amor para essas pessoas, para esses familiares, já que trata-se de um período muito importante, um período em que as pessoas sentem-se acolhidas e, como elas vão estar aqui longe de seus familiares, acredito que a gente consegue dar um pouco de atenção para eles.”

Beatriz Aquino