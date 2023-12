Saúde divulga Boletim Epidemiológico de Sífilis de 2022

A Sífilis é um Infeçaão Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponemo pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente terciária).Em Poços, no ano de 2022, foram 120 casos de sífilis adquirida, 34 casos de sífilis em gestantes e 07 casos de sífilis congênita em menores de um ano.

“Estamos observando um aumento de casos de sífilis na cidade de Poços de Caldas, o que é muito preocupante, pois é um problema de saúde pública, e o acesso adequado aos serviços de saúde, à testagem e ao tratamento no pré natal refletem no aumento de diagnóstico, se mais pessoas fossem testadas, mais casos poderiam ser detectados e tratados, evitando o risco de sífilis congênita. É muito melhor que a mulher descubra antes da gravidez, para que a gestação seja tranquila e evitar a transmissão para o bebê. O diagnóstico evita o desenvolvimento de sintomas graves e corta a cadeia de transmissão”, afirma a Coordenadora do Programa IST/AIDS, Sirley Oliveira.

A transmissão pode ocorrer por relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada ou ser transmitida para a criança durante a gestação e parto, podendo apresentar consequências severas, como abortamento prematuridade, natimortalidade, manifestações congênitas precoces ou tardias e ou morte do recém-nascido (RN).

A benzilpenicilina benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis, sendo a única droga com eficácia documentada durante a gestação.

Considera-se tratamento adequado para a gestante o uso de penicilina benzatina na dosagem de 2.400.000 UI para casos de sífilis recente e 7.200.000 UI para casos de sífilis tardia. O Brasil, assim como muitos países, apresenta uma reemergência da doença

Diante disso, o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno e adequado da sífilis adquirida, em Gestantes e sífilis congênita, são determinantes para impactar na redução da morbimortalidade. O tratamento do parceiro juntamente com a gestante também é crucial para o sucesso terapêutico bem como para a prevenção da transmissão da sífilis para o bebê.

