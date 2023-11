Saúde em Ação: Evento aborda alimentação saudável para prevenção e tratamento do diabetes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante a próxima semana a equipe de Nutricionistas das Equipes Multiprofissionais da Atenção Primária (E-Multi) realizarão ações de prevenção e promoção à saúde com o tema diabetes.

Com a intenção de alcançar um maior número de indivíduos, as equipes ampliarão suas atividades para além do ambiente das unidades de saúde, incluindo feiras livres e outros locais de maior circulação de pessoas.

Ao longo das ações, serão abordados os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável do Guia Alimentar para a População Brasileira, que aborda a importância dos alimentos minimamente processados, como frutas, legumes e verduras estarem presentes na alimentação diária, pois auxiliam na redução do peso, no controle glicêmico e também incentiva o consumo adequado de fibras e água.

Folders serão distribuídos para a população durante o evento.

Cronograma:

– 21/11: Vila Cruz APAE

– 22/11: Irradiação

– 22/11: Regional Leste

– 23/11: Vila Nova

– 24/11: Conjunto Habitacional

– 25/10: Centro