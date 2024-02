Saúde reforça a segurança das vacinas contra COVID-19 para crianças e para idosos com 60 anos ou mais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde o início deste ano, a secretaria de saúde de Poços já está disponibilizando a vacina contra COVID-19 para crianças de seis meses a quatro anos e 11 meses e para idosos a partir de 60 anos ou mais.

A secretaria de Saúde destaca que a medida foi tomada pelo Ministério da Saúde, tendo em vista que durante o ano de 2023, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por COVID-19 foram mais frequentes entre idosos com 80 anos ou mais e crianças menores de 1 ano de idade.

Já em relação aos óbitos de SRAG por COVID-19 foram mais frequentes entre os idosos com 60 anos ou mais e crianças menores de 1 ano de idade.

Até novembro de 2023, foram registrados 5.310 casos de SRAG por COVID-19 e 135 óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por COVID-19 entre crianças menores que 5 anos. Ressalta-se que a incidência e mortalidade de SRAG por COVID-19 em crianças menores 5 anos de idade, vem aumentando, principalmente a partir de 2022, tendo como destaque o ano epidemiológico atual (2023).

Casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica em crianças (SIM-P) associada à COVID-19. A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) é uma manifestação rara e grave associada à COVID-19, mais frequente em crianças e adolescentes. No Brasil, 6,7% das crianças que desenvolvem essa síndrome evoluem para óbito.

Desde o início da pandemia até o final de novembro de 2023 foram registrados 2.115 casos de SIM-P no Brasil (figura 2), com 142 óbitos entre crianças e adolescentes. Em 2023, foram 62 casos com registro de um óbito entre crianças.

Estudos recentes sugerem que as vacinas COVID-19 impactaram para a diminuição dos casos de SIM-P, pois foi evidenciado que a incidência da doença foi menor em crianças vacinadas 3,4. Ao analisar os dados no Brasil, foi observado uma diminuição dos casos de SIM-P a partir do segundo semestre de 2022, o que pode indicar que a ampliação da vacinação contra a COVID-19 para população infantil contribuiu para a diminuição dos casos de SIM-P.

Segurança das vacinas COVID-19 em crianças

Até novembro de 2023 no Brasil, cerca de 6,2 milhões de doses foram administradas na população pediátrica, incluindo crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, possibilitando a avaliação sobre a segurança e os benefícios da vacinação contra a COVID-19.

Desde o início da vacinação contra a COVID-19 no Brasil, foram registradas 21,7 notificações de casos suspeitos de Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI) a cada 100 mil doses administradas nessa população. Do total de casos notificados, 91,6% foram reações leves e esperadas, apresentando evolução favorável.

A partir da avaliação de causalidade entre a vacina e o ESAVI notificado, não foram identificados eventos fatais associados com as vacinas COVID-19 pediátricas até o momento.