Sebrae Minas e IFSULDEMINAS assinam convênio para implantação do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ) na região

Iniciativa oferece a jovens da rede pública formação empreendedora por meio do curso técnico em Administração gratuito

O Sebrae Minas e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) assinaram, recentemente, na sede da entidade, em Belo Horizonte, o convênio para a implantação de unidades do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ), no Sul de Minas. A iniciativa oferece a estudantes da rede pública, formação empreendedora e uma vivência prática do mundo dos negócios.

O NEJ é um projeto da Escola do Sebrae, que oferece o curso técnico gratuito em Administração a jovens com idade de 16 a 24 anos, que estejam cursando o 3º ano ou que já tenham concluído o Ensino Médio. Com essa parceria, a expectativa é que sejam abertas turmas em várias cidades sul-mineiras, impactando a vida de muitos jovens.

“O IFSULDEMINAS e o Sebrae Minas trabalham para fomentar o desenvolvimento tecnológico e sustentável da nossa região. Portanto, essa parceria vai contribuir e potencializar, nas nossas cidades, o ensino técnico gratuito e de qualidade”, enfatiza o Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da instituição, Carlos Henrique Rodrigues Reinato.

De acordo com o gerente da Regional Sul do Sebrae Minas, Rodrigo Ribeiro Pereira, o convênio irá favorecer a formação e gerar impactos na vida pessoal e profissional dos jovens. “Ao introduzirmos temas relacionados ao empreendedorismo e ao mundo nos negócios no dia a dia desses estudantes, mostramos que existem infinitas possibilidades e caminhos para eles seguirem, e que eles carregam um enorme potencial para transformar a realidade em que estão inseridos”, conclui.

Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ)

Criado em 2010, o NEJ já contribuiu para a formação de mais de mais de três mil estudantes. O projeto tem unidades em Araxá, Belo Horizonte, Conceição do Mato Dentro, Contagem, Ibirité, Itabira, Itabirito, Mateus Leme, Patos de Minas, Nova Lima, Ouro Preto, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sarzedo, Uberaba, Vespasiano, Brasília (DF) e Porto Alegre (RS).

Por meio de uma metodologia de projetos que alia teoria e prática, os estudantes são instigados a aprimorar habilidades e competências empreendedoras e de gestão, fortalecendo características essenciais como autonomia, proatividade e consciência social. O intuito é transformar os estudantes em empreendedores e protagonistas preparados para os desafios da vida e do mercado de trabalho.

Resultados NEJ

Mais de 3 mil jovens empreendedores formados;

64% dos estudantes ao saírem da escola, ingressam no mercado de trabalho;

58% dos estudantes ao saírem da escola continuam seus estudos;

94% dos estudantes declaram que a escola teve um alto impacto em sua vida pessoal e 88% alto impacto em sua vida profissional.