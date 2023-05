Sebrae realiza “Semana do MEI”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Sebrae vai realizar a Semana do MEI na próxima semana, entre os dias 22 e 25, na Urca. Haverá várias atividades. O objetivo do evento é incentivar a abertura de novos negócios e auxiliar quem já empreende, proporcionando diversas ações durante a semana como oficinas, painéis, espaços de exposição e palestras com temas relevantes com o objetivo de trazer conhecimento e orientações práticas.

MEI significa Microeemprendedor Individual, ou seja, um profissional autônomo. Quem se cadastra como um, passa a ter CNPJ, tendo facilidades com a abertura de conta bancária, no pedido de empréstimos e na emissão de notas fiscais, além de ter obrigações e direitos de uma pessoa jurídica. Para ser registrado como microempreendedor individual, a área de atuação do profissional precisa estar na lista oficial da categoria, já que o MEI foi criado com o objetivo de regularizar a situação de profissionais informais.

A Semana do MEI tem apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho por meio da Sala Mineira de Poços de Caldas.