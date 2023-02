Secretaria de Promoção Social alinha Diretrizes com Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho Messias, se reuniu nesta semana com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para conhecer as demandas do município e planejar diretrizes para o ano de 2023.

A reunião, foi ministrada pela Secretária de Promoção Social e a Presidente do Conselho, Ana Maria Lobo de Carvalho, com a presença da equipe de Promoção Social, Valéria Dias Castilho, diretora técnica, Karina Custódio, diretora administrativa e Rodrigo dos Reis, procurador.

Foram discutidas ações para promover os direitos e a proteção de crianças e adolescentes, para ampliar o conhecimento, fortalecer o diálogo e construir propostas para a promoção e defesa dos direitos infanto-juvenis.

Ainda foi abordado a integração do conselho com outras frentes de apoio como educação, saúde, lazer, proteção, trabalho infantil, entre outros. Dessa forma, é possível avaliar a evolução, a eficácia e seguir as políticas e os programas voltados para a infância e à adolescência, bem como identificar as principais demandas e desafios enfrentados por essa população.

A secretária Marcela, ressalta que essas reuniões visam incentivar a participação ativa. “Esse encontro possibilitou trocas em prol de fortalecer a rede de proteção e cuidado com as crianças e os adolescentes, visando a garantia de seus direitos e a promoção de seu desenvolvimento integral.”